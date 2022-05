Hvis du bor i Aarhus, har du uden tvivl hørt om Kødstaden. Måske har du også stået i kø for at smage deres burger?

Det kan nemlig sommetider være svært at få fat i den saftige burger, der tilberedes i de små kælderlokaler på Trøjborg.

Køen bliver nogle gange lang, og Wolt-buddene venter utålmodigt, mens maverne rumler. Burgeren er nemlig yderst populær.

Men snart bliver det endnu nemmere at få fingrene i, når den populære burgerbar udvider med en ny restaurant i midtbyen.

»Vi er i fuld gang med at indrette butik og køkken, så den passer til os. Vi forventer at slå dørene op for den nye butik torsdag d. 26. maj,« skriver Kødstaden på Facebook.

Kødstadens Burger Joint udvider dermed til Frederiksbjerg – nærmere bestemt M.P. Bruuns Gade 45 i Café K's tidligere lokaler.

Kødstaden vandt i 2020 prisen for Danmarks bedste burger, og det har har en del aarhusianere fået øjnene op for.

Så mange, at burgerbaren altså nu må udvide for at kunne byde endnu flere indenfor.

»Vi savner nærvær med vores gæster, og vores gæster har også spurgt efter siddepladser, hvor de kan sidde og nyde deres burgere. Og det kommer de endelig til at kunne, når vi åbner det nye sted,« siger Simon Strandgaard Sørensen, der er en af ejerne, til Århus Stiftstidende.

Han fortæller desuden til avisen, at der vil komme nye tilføjelser til menukortet, blandt andet til vegetarerne og veganerne.