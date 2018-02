TDC-aktionærerne kan få 50,25 kroner per aktie, hvis tilbud fra konsortium accepteres. Bestyrelse nikker ja.

TDC kan være kommet tættere på et salg, efter at et konsortium bestående af PFA Pension, PKA Pension, ATP og investeringsbanken Macquarie har hævet deres bud på selskabet.

Konsortiet erklærer sig ifølge en pressemeddelelse fra TDC villig til at betale 50,25 kroner per aktie.

Det er en smule højere end det forrige bud, der lød på 48 kroner per aktie.

Det er samtidig hele 25,6 procent mere end aktiekursen 31. januar - dagen før TDC offentliggjorde nyheden om, at man ville købe MTG Nordics.

Tilbuddet er imidlertid betinget af, at købet af MTG Nordics annulleres.

TDC's bestyrelse har anbefalet at sige ja til tilbuddet på trods af, at man altså havde besluttet sig for at forfølge en helt anden strategi.

Konsortiet har tidligere meldt ud, at man ville gøre TDC til en endnu stærkere leverandør af fibernet- og mobilinfrastruktur.

Sammenlagt svarer tilbuddet til en pris på TDC på 40,8 milliarder kroner.

/ritzau/