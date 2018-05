Øverst ses de udfordringer, der dannede rammen om de netop overståede OK-forhandlinger.

Lærerformand Anders Bondo Christensen går af som topforhandler for ansatte i kommunerne.

De kommunalt ansatte skal have ny topforhandler ved de næste overenskomstforhandlinger i 2021.

Anders Bondo Christensen forlader posten som formand for Forhandlingsfælleskabet til december, skriver avisen.dk.

- Det er i al beskedenhed et hårdt job, som jeg nu har bestredet i snart 11 år, siger Anders Bondo Christensen til avisen.dk.

Han er samtidig formand for Danmarks Lærerforening. Den post forlader han ikke.

Anders Bondo Christensen som er formand for Lærernes Centralorganisation, Jacob Bundsgaard formand for Kommunernes Landsforening præsenterer Per B. Christensen som formand for den undersøgelseskommission, som skal komme med anbefalinger om lærernes arbejdstid, hos Dansk Lærerforening i København, fredag den 4. maj 2018.

/ritzau/