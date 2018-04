Opdatering: Efter nattens forhandlinger er de kommunale parter netop kommet ud af Forligsinstitutionen. Det oplyser Ritzaus udsendte reporter.

Der er ikke landet en aftale.

»Vi har stadig et par chancer inden deadline, selv om det ikke ser godt ud, at vi ikke har fået mere ud af de her mange timer.«

Det siger Anders Bondo, formand for lærerne, efter mere end 20 timers forhandlinger på det kommunale område i Forligsinstitutionen.

Det resultatløse møde peger mere og mere i retning af en kommende storkinflikt. Det mener kommunernes topforhandler, Michael Ziegler.

»Risikoen for storkonflikt anser jeg stadig for at være ret høj, al den stund, at vi nu er rykket et døgn tættere på den absolutte deadline.«

Det siger kommunernes topforhandler Michael Ziegler efter mere end 20 timers maratonforhandlinger i Forligsinstitutionen.

»Når jeg gør det samlede regnebræt op, så er det ikke så voldsomt meget, vi har fået flyttet totalt set,« siger han.

Regioner og statens tur

Mandag klokken 10 mødes parterne på det regionale område, og klokken 17 er det de statslige parters tur.

Tirsdag klokken 14 er de kommunale parter igen indkaldt til forhandlinger.

Inden parterne kom ud fra forhandlingerne, der blev indledt søndag klokken 10, var der intet kommet ud af de omkring 20 timer lange forhandlinger.

Klokken 6 mandag morgen skrev sektorformand i fagforbundet FOA Karen Stæhr på Twitter, at der fortsat arbejdes på at finde en løsning.

'Vi er her stadig, nu med frisk kaffe. Arbejder for #EnLøsningForAlle,' lød det på Twitter.

»Man kan sove forbavsende godt på en stol,« bemærkede en af forhandlerne til Ritzaus udsendte.

Forhandlinger for 800.000 offentligt ansatte

Der har været forhandlet i Forligsinstitutionen siden begyndelsen af marts.

Parterne på det offentlige område kunne ikke blive enige om nye overenskomster for op mod 800.000 offentligt ansatte.

Nu er det op til forligsmand Mette Christensen at mægle mellem parterne.

De største knaster vurderes fortsat at være uenigheden om løn, den betalte spisepause og lærernes arbejdstid.

Forligsmanden har tidligere udsat konflikten én gang og kan gøre det igen, hvis der ikke senest tirsdag landes en løsning.

Men endnu en udskydelse kræver, at forligsmanden ser en åbning at bygge videre på, understreger lektor og forskningsleder Mikkel Mailand, Københavns Universitet.

»Det er nu op til forligsmanden at finde nogle sprækker i uenigheden, som de videre forhandlinger kan bygge på,« sagde Mikkel Mailand søndag.

»De sprækker i uenigheden skal så bruges til enten at lave et forlig eller give forligsmanden så meget tro på, at der er perspektiv i at fortsætte, at hun vil udsætte konflikten i endnu 14 dage,« lød det.

Slutspurten i forhandlingerne ser ud til at være sat ind mandag.

Forhandlerne på regionernes område er indkaldt til klokken 10, mens forhandlerne på statens område er indkaldt til klokken 17.

