Efter fire dages fald steg ledigheden under coronakrisen mandag med 307, oplyser Beskæftigelsesministeriet.

Påsken har ikke budt på markante ændringer i den store kø af danskere, der er meldt arbejdsløse under coronakrisen, som samlet er på den forkerte side af 45.000.

Mandag - 2. påskedag - meldte 547 personer sig ledige. Det er helt på linje med, hvad man har set 2. påskedag de fem foregående år.

Samlet steg ledigheden - nye ledige minus frameldte - med 307 personer, og dermed har 45.115 mistet job siden 9. marts. Det var også nogenlunde niveauet før påskedagene.

At man er frameldt som ledig, betyder ikke nødvendigvis, at man har fået nyt arbejde.

Det kan også skyldes, at man er startet uddannelse, er gået på barsel, er blevet syg eller noget helt fjerde.

I alt er 176.807 personer i Danmark i øjeblikket meldt ledige. Det reelle antal ledige kan være endnu højere, end de officielle tal viser på nuværende tidspunkt.

Flere økonomer har påpeget, at en del dem, der er blevet opsagt i marts, har opsigelser på en og tre måneder.

Det kan være, at de først melder sig ledige, når opsigelsen er ovre, og derfor kan der komme et stort antal nye ledige 1. maj og 1. juli.

I regeringen er man klar til at forlænge de økonomiske hjælpepakker, der allerede er vedtaget. De står til at udløbe 8. juni.

- Regeringen ser med stor alvor på, at stadig flere danskere mister deres arbejde, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

- Hjælpepakkerne og især aftalen om lønkompensation har gjort, at mere end hundredtusinder danskere har beholdt deres løn og arbejde, og vi arbejder på at gøre hjælpepakkerne endnu bedre.

- Den globale pandemi rammer alle lande hårdt, men regeringen vil sammen med partierne på Christiansborg gøre alt, vi kan, for at holde hånden under danske arbejdspladser, siger han i en skriftlig kommentar.

