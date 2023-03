Lyt til artiklen

Det blå, gule og røde logo skal i fremtiden tone frem mange flere steder.

For Lidl har store planer om at øge sin andel af det danske markedet.

Ifølge Finans.dk vil den tyske supermarkedskæde inden for de kommende år åbne mere end 60 nye butikker – det vil sige, at det nuværende antal på 139 styk skal over 200, hvilket svarer til en forøgelse på lige omkring 43 procent.

»Trods de store forandringer i markedet, holder vi fast i vores egen strategi. I den har vi lavet en minutiøs opdeling af Danmark med steder, der har plads til os. Vi åbner kun nye butikker, som vi er sikre på kan klare sig økonomisk,« siger Jens Stratmann, der er direktør for Lidl i Danmark, til mediet.

Det ligger allerede klart, hvor de første Lidl-butikker kommer.

For den tyske kæde har overtaget fire Aldi-butikker, når den anden store tyske discountkæde endegyldigt siger farvel til Danmark. Det er i Søndersø, Hjørring, Silkeborg og Aarhus. Desuden har man også overtaget fire af Aldis endnu ufærdige byggeprojekter.

Ifølge Jens Stratmann er meningen, at Lidl skal være »bedre repræsenteret i hele landet«.

Udmeldingen omkring ekspansionsplanerne falder i en tid, hvor den danske detailhandel i forvejen er ramt af enorme forandringer.

Som nævnt er Aldi færdig i Danmark, mens Coop har lanceret den nye kæmpekæde Coop som afløser for aflivede Irma samt Kvickly og SuperBrugsen. Det er ikke længe siden, at samme koncern omdannede Fakta til 365 discount.

Samtidig vokser også Rema 1000 voldsomt i den kommende tid, da den norske gigant har overtaget 114 Aldi-butikker.

Den første Lidl-butik åbnede i Danmark i 2005.