Allerede i denne uge er det helt slut for lige over 162.500 husstande i København.

»Der er selvfølgelig mange overvejelser i spil bag så stor en beslutning,« siger Jens Stratmann, direktør i Lidl.

Men der er blevet trykket på knappen hos den tyske lavpriskæde, og derfor har indbyggerne i hovedstaden allerede fået deres sidste trykte tilbudsavis.

B.T. skrev onsdag, hvordan Netto som et forsøg dropper tilbudsaviserne i hele landet i næste uge, men konkurrenten Lidl går altså et skridt videre og siger permanent farvel til papirudgaven i landets største indkøbsmarked.

Det sker, efter at man allerede sidste år kørte en længere forsøgsperiode, som viste sig at gå »over al forventning«.

»Danskerne har i mange år været vant til at modtage ugentlige tilbud fra dagligvarekæderne direkte i postkassen. Vi ser dog, at flere og flere vælger den trykte tilbudsavis fra og i stedet for bruger digitale løsninger som vores kundeapp,« siger Lidl-direktør Jens Stratmann:

»Det er vi glade for, og derfor er vi også trygge ved beslutningen, selvom vi naturligvis også fremover følger udviklingen og kundernes reaktion nøje.«

Tilbudsavisen vil fortsat ligge i de københavnske butikker, og de københavnere, der specifikt har bedt om den i den såkaldte 'nej tak+'-ordning vil også fortsat få Lidls tilbud på papir.

Og så vil tilbudsavisen selvfølgelig stadig være tilgængelig i resten af landet.

Lidt endnu.

»Vi ser i den kommende tid også ind i muligheden for at droppe tilbudsavisen i resten af landet, men det kræver flere tests, så det sker i det rette tempo. Det er stadig nyt land for os, da den trykte tilbudsavis i mange år har været den direkte indgang til de danske forbrugere,« siger Rasmus Pape, indkøbsdirektør i Lidl.