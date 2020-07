Den danske smykkevirksomhed Trollbeads - der især er kendt for sine Troldekugler - endte sidste år med et underskud på 13 millioner kroner.

Det er samtidig fjerde år i træk, at smykkekoncernen har lidt tab.

Det skriver erhvervsmediet Finans.

'Ledelsen finder årets resultat utilfredsstillende,' lyder det i regnskabet fra 2019, som B.T. også har set.

'Underskuddet skyldes i særlig grad tab på japansk distributør,' lyder det om årsagen.

Det er familien Aagaard, der står bag smykkefirmaet, som i begyndelsen var en stor succes. De seneste år er det dog gået nedad for koncernen, skriver Finans.

Af regnskabet fremgår det, at man næste år forventer en positiv udvikling i selskabets resultat - men det er muligt, at coronakrisen kan påvirke det:

'Selskabets drift og likviditet har i marts - maj 2020 været negativt påvirket af spredningen af coronavirus, da mange kunder har lukket helt eller delvist. Det er endnu uvist, hvordan det igangværende udbrud af coronavirus vil påvirke omsætningen i 2020, idet selskabets produkter forhandles i flere lande og gennem flere forskellige salgskanaler,' lyder det i regnskabet, som fortsætter:

'Ledelsen har derfor påbegyndt en tilpasning af selskabets markedsføringsaktiviteter og andre omkostninger. Det er ledelsens forventning, at situationen normaliseres senere på året, og at selskabet ikke vil have behov for tilførsel af kapital.'

Trollbeads har i øjeblikket en egenkapital på 18.091.734 kroner.

Det var ægteparret Lise og Peter Aagaard, der stiftede virksomheden. I dag er det deres søn, Niels Robin Aagaard, der sidder på direktørposten.