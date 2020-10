Taxabranchen styrtbløder som følge af corona, men nu er der kastet en redningsplanke ud til erhvervet.

Coronarestriktioner har lagt en stor dæmper på nattelivet, og det mærker taxabranchen.

- Det er en branche, der styrtbløder. Det er ingen hemmelighed, at vi har været enormt hårdt ramt gennem coronakrisen og stadig er det, siger Trine Wollenberg, vicedirektør i Dansk PersonTransport.

Det er en brancheorganisation for op mod 3500 taxavognmænd med sammenlagt 5000 hyrevogne.

Restauranter og barer skal lukke klokken 22, og diskoteker og natklubber er helt lukket som følge af restriktionerne.

Dermed er en stor del af kundegrundlaget for taxaerhvervet forsvundet.

Men nu er der håb om, at branchen kan holde skindet på næsen.

Tirsdag aften faldt en hjælpepakke til godt otte milliarder kroner på plads på Christiansborg.

Og det er godt nyt for taxabranchen.

- Det holder hånden under erhvervet for den her periode, hvor der ikke er udsigt til, at der kommer julefrokoster, siger Trine Wollenberg.

Mange virksomheder har aflyst årets julefrokoster, og nytårsaften bliver der formentlig heller ikke det store rykind, som der plejer.

- Vi skulle have i været årets mest travle sæson, men nu ser det anderledes ud, siger Trine Wollenberg.

Der er allerede vognmænd, der har skåret vognparken ned og afskediget chauffører.

Men med adgang til hjælpepakken betyder det ifølge direktøren, at branchen slipper bedre gennem krisen end først antaget.

- Hjælpepakken giver adgang til, at vognmænd kan få kompensation for tab af omsætning og til dækning af faste omkostninger.

- Det er en utrolig stor hjælpende hånd for mange nødlidende vognmænd, som går en hård tid i møde, siger Trine Wollenberg.

Selv om der formentlig vil være væsentlig færre hyrevogne på gaden den kommende tid, vil vognene stadig være at finde i gadebilledet.

- Der vil være en naturlig nedskalering, da der ikke er særlig stor aktivitet i aften- og nattelivet.

- Men hjælpepakken giver mulighed for at holde gang i forretningen, så man derfor også kan vælge at køre på gaden og høste den omsætning, der trods alt kommer fra mindre selskaber, siger Trine Wollenberg.

/ritzau/