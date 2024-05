Efter 18 måneder i Danmark vil Foodora sætte en ophørsdato og stoppe driften for at prioritere andre markeder.

Madudbringningstjenesten Foodora vil trække sig ud af det danske marked.

Det oplyser Foodora i en pressemeddelelse.

Tjenesten har været i Danmark siden slutningen af 2022. Driften af virksomheden fortsætter som normalt, indtil en endelig ophørsdato er sat, lyder det.

Ifølge Foodora selv har virksomheden oplevet fremgang på det danske marked gennem de seneste 18 måneder.

Men forholdene har ændret sig, lyder det. Og blandt andet makroøkonomiske udviklinger betyder nu, at Foodora har besluttet at "omfordele virksomhedens ressourcer til andre aktive markeder", skriver Foodora i pressemeddelelsen.

Der vil i dag blive startet en dialog med de påvirkede medarbejdere, lyder det videre.

Foodora er en madudbringningstjeneste lige som eksempelvis Wolt og Just Eat. Gennem en app kan man bestille mad, som bliver leveret af et bud.

Det er det tyske leveringsselskab Delivery Hero, som ejer Foodora. Selskabet købte danske Hungry.dk i 2021, og herefter kom Foodora ind på det danske marked.

Tjenesten er desuden til stede i Østrig, Tjekkiet, Ungarn, Finland, Norge og Sverige.

I april 2023 sagde landechefen for Foodora i Danmark, Oliver Frost, i et interview med Finans, at ambitionen var at blive størst i Danmark.

Her sagde han dog også, at inflationen på kort sigt kunne stikke en kæp i hjulet på Foodoras ambitioner.

- Men jeg ville ikke være her, hvis ikke jeg troede på, at vi kan blive størst. Én ting, jeg er ret sikker på, er, at vi ikke bliver nummer ét ved at gøre det samme som alle andre, sagde Oliver Frost til Finans.

I regnskabet fra 2022, som er det senest offentliggjorte regnskab, tabte Foodora i Danmark 55 millioner kroner.

I regnskabet skrev ledelsen, at aktiviteterne i 2022 havde været fokuseret på skiftet fra Hungry.dk til Delivery Hero. Desuden havde der været reklameudgifter forbundet med navneskiftet.

Tabet var som forventet, lød det i regnskabet.

Ifølge cvr-registeret havde Foodora i marts i år 92 ansatte svarende til 76 årsværk.

/ritzau/