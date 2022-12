Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Selvom han flere gange har været på listen over Danmarks rigeste milliardærer, er det formentlig de færreste, der kender hans navn.

Nu har han og familien solgt livsværket.

Det skriver erhvervsmediet Finans.

Der er tale om den fynske erhvervsmand Hans Schweers og hans familie, der nu har solgt metalgrossisten Alumeco – der ifølge familien selv er 'en førende nordeuropæisk metalgrossist inden for salg af halvfabrikata af aluminium, kobberlegeringer og rustfrit stål'.

Køberen er Nordic Metal Holding Inc., der er et nystiftet amerikansk holdingselskab.

I en meddelelse, som Alumeco har delt på sin hjemmeside, udtaler Hans Schweers – der ifølge Finans lever en diskret tilværelse – at tiden 'nu er kommet', efter Alumeco over de seneste knap 40 år har vokset sig til at være en stor spiller på markedet.

»Imidlertid er tiden nu kommet, hvor jeg og min familie har valgt at trække os tilbage fra erhvervslivet og branchen, og med den vellykkede gennemførelse af transaktionen med Nordic Metal Holdings tror jeg fuldt og fast på, at Alumeco vil få betydelige muligheder og synergier for at vækste og trives i de kommende år,« siger Hans Schweers og tilføjer:

»Jeg er ekstremt stolt af vores medarbejdere og deres urokkelige engagement, kultur og værdier, som har ført Alumeco frem til denne meget spændende udvikling.«

Alumeco Group beskæftiger omkring 1.050 medarbejdere.

I meddelelsen oplyser Hans Schweers og familien, at gennemførelsen af transaktionen er betinget af godkendelse fra relevante myndigheder, men den 'antages at finde sted inden for de kommende måneder'.