Da der for nylig var El og Teknik-messe i Odense, var der især to deltagende, der vakte opsigt.

Et af de tilstedeværende firmaer havde nemlig hyret et par damer i stramme sorte kjoler til at vække opsigt. Det skriver Jyllands Posten.

Firmaet SG Amaturen A/S, der blandt andet var til stede på den store messe, som blev holdt i Odense Kongresscenter, havde forsøgt at skabe opmærksomhed ved at hyre kvinder i stramt tøj til deres bod. Et faktum, som ikke vakte stor lykke blandt arrangøren.

»Jeg blev chokeret. Så kan det ikke siges mere tydeligt,« lyder det fra Jørgen S. Christensen, der er direktør for Netteknik og Intern Service i Green Power Denmark, der holdt messen.

Han vil sågar se på, om reglerne nu skal ændres, så det ikke kan ske i fremtiden. Hos SG Amaturen A/S ser man til gengæld ikke problemet.

»Vi ville gerne skabe lidt god stemning og opmærksomhed omkring vores stand. Det er jo en håndværkermesse, og håndværkere kan jo godt lide lidt godt at se på. Det er en form for virkemiddel til at skabe opmærksomhed omkring vores stand,« siger administrerende direktør for SG Amaturen Terry Goldenbeck til avisen.

Dog ved den administrerende direktør ikke, om man vil gentage en anden gang på grund af polemikken, de hyrede kvinder affødte.

El- og Teknikmessen blev afholdt over tre dage fra 3. maj til 5. maj. Det skete, efter fire års pause, der blandt andet skyldtes coronaens indtog i verden.