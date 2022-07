Lyt til artiklen

Det har langt fra været en positiv historie de seneste år.

Og nu står den tidligere vietnamesiske restaurantkæde LêLê endegyldigt ikke til at kunne reddes. For efter flere år med underskud, konkurser og møgsager, så blev virksomheden torsdag begæret tvangsopløst.

Det fremgår af et dekret fra Statstidende ifølge Børsen.

Det sker, efter at ledelsen i virksomhedens seneste regnskab varslede, at al deres aktivitet var blevet frasolgt, og at ledelsen arbejdede på en 'afvikling gennem gældsaftaler med selskabets kreditorer.'

Nu bliver der så sat endegyldigt punktum i hos turbulente LêLê.

LêLê blev startet af Anh Lê, hendes tre brødre og hendes eksmand tilbage i 2003 og restaurantkæden voksede hurtigt med succes, men i de seneste år har der nærmest kun været ballade.

Tilbage i 2019 kunne B.T. afdække, at Anh Lê var blevet heftigt kritiseret for at have så dårlige arbejdsforhold, at medarbejdere har arbejdet hundredvis af timer om måneden.

B.T. var kommet i besiddelse af fortrolige timeoversigter for virksomhedens ansatte, som viser, at adskillige medarbejdere har arbejdet 200, 300 og op mod 400 timer om måneden.

Bare en måned efter var den gal igen.

Restaurantkæden kørte i november 2019 videre i et nyt selskab efter konkurs, men det var et svækket LêLê med underskud, gæld og sultne kreditorer. Men for en del af ejerkredsens vedkommende er der dog tilsyneladende foregået et opsigtsvækkende forbrug.

Interne kontoudskrifter, som B.T. kom i besiddelse af, afslørede, at en del af ejerkredsen havde spist og drukket på den kriseramte kædes regning tilsyneladende kvit og frit.

Mellem januar 2017 og juni 2019 er der brugt for 1,1 millioner kroner på LêLês regning.

Dagen efter konkursen i 2019 blev det opkøbt for 5,5 millioner af Per Ulrik Andersen, som ejer tøjmærket Samsøe Samsøe. Han ville have, at virksomheden skulle fortsætte – dog kun, hvis de fem medejere forsatte. Men efterfølgende varslede Kammeradvokaten et sagsanlæg mod kurator af konkursboet for at have videresolgt det til det nye selskab til underpris.

Sagsanlægget blev dog droppet.

Derefter lukkede LêLê alle sine restauranter og fortsatte med blot at sælge færdigretter til 7-Eleven og Irma.