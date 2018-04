Alt håb er ikke ude, men det ser sort ud for forhandlingerne om en offentlig overenskomst, mener lektor.

København. Efter frugtesløse forhandlinger på det statslige område i Forligsinstitutionen mandag, ser det ud til, at tirsdagens forhandlinger er halmstrået, som forligsmanden klamrer sig til.

Tirsdag klokken 10 mødes parterne, men ifølge lektor og forskningsleder Mikkel Mailand fra Københavns Universitet er det svært at forestille sig, at der kan opnås resultater, når det statslige område er strandet.

- Jeg skal ikke sige, at det er umuligt, men det er vanskeligt, for det er ligesom det statslige område, der plejer at lægge linjen, siger han.

Mandag aften blev forhandlerne på det statslige område endnu engang sendt hjem fra Forligsinstitutionen uden et resultat. Dermed er faren for en storkonflikt overhængende.

- Med de meldinger, der kom i går, så ser det lidt sort ud. Den ene af parterne på det statslige område mente endda ikke, at der var grund til at forhandle videre, siger Mikkel Mailand.

Han vil dog ikke gå så langt som at sige, at alt håb er ude.

- Det er dog sådan, at der er indkaldt til forhandlinger, og de er ikke blevet aflyst, så der er ikke erklæret sammenbrud endnu. Så vi må tro, at forligsmanden stadig mener, at der er perspektiv i at fortsætte, siger han.

Flere knaster som lønstigninger og lærernes arbejdstid har præget forhandlingerne om de offentlige overenskomster.

Men det er den betalte spisepause, der mandag fik forhandlerne til at gå hvert til sit. Den volder parterne problemer, fordi parterne basalt set er uenige om, hvorvidt spisepausen overhovedet bør stå i en overenskomst.

Det gør den ikke i dag. Men lønmodtagerne kræver det, fordi de er bange for, at staten på sigt vil tage den betalte spisepause fra dem.

- Det er en fundamental strid. På arbejdsgivernes side, der mener man, at der er tale om en lokal kutyme, mens man på arbejdstagersiden mener, at det her er en overenskomstsikret ret.

- Det handler om principper, men så handler det også om kroner og øre. Forstået på den måde, at man på lønmodtagersiden er bange for, at selv om arbejdsgiverne nu siger, "vi har ikke nogen aktuelle planer om, at sløjfe frokostpausen nogen steder overhovedet", så er man nervøs for, at den slags garantier ikke rigtig kan holde på sigt.

- I deres perspektiv kan 2,5 times aflønning forsvinde, siger Mikkel Mailand.

