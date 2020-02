Lønmodtagerne har fået mere fleksibilitet med at markant løft af Fritvalgs Lønkontoen, siger lektor.

Den overenskomst, som CO-Industri og Dansk Industri søndag er nået til enighed om på industriens område, er god for lønmodtagere gennem hele livet.

Det mener Nana Wesley Hansen, som er lektor ved Forskningscenter for Arbejdsmarked og Organisationsstudier på Københavns Universitet.

Hun fremhæver især det markante løft på Fritvalgs Lønkontoen.

Det er en ordning, som alle medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst eller Industriens Funktionæroverenskomst har. Den nye aftale betyder, at en del af den ferieberettigede løn sættes ind på den konto.

Her kan lønmodtageren vælge at bruge pengene på en række forskellige ting som mere ferietid eller flere penge under ferien.

De kan også gå til pension, nedsat tid for seniorer eller to børneomsorgsdage.

- Der er kommet et markant løft på Fritvalgs Lønkontoen. Ved overenskomsten i 2017 blev den fordoblet, men rent procentvis er det denne gang en større stigning.

- I 2017 fik man to procent bygget på, mens det denne gang er tre procent, så det er ret markant, siger hun.

/ritzau/