Op til fortolkning hvor langt man vil gå i at tale folk til at være i bestemt fagforening, siger lektor.

Der er en rigtig fagforening at være med i.

Sådan er normen på flere arbejdspladser - især inden for brancher med mange ufaglærte. Og den norm kan være svær at ændre.

Det fortæller Laust Høgedahl, lektor i politik og administration, ved Institut for Statskundskab ved Aalborg Universitet.

- Det er typisk brancher med mange ufaglærte, som relativt let kan erstattes af anden arbejdskraft eller teknologi.

- På de arbejdspladser vil man have en meget stærk norm om, at man skal være med i en fagforening, fordi fællesskabet og overenskomsten giver styrken til at stå op mod arbejdsgiveren, siger han.

Flere lokale klubber under 3F har talt imod det frie valg til at vælge fagforening. Det gælder Århus Stilladsmedarbejderklub og Murersvendenes Brancheklub i Nordjylland.

Renovationsgruppen af skraldemænd i København og på Frederiksberg har desuden udtalt, at "alle kolleger er organiseret i en og samme fagforening".

3F-forbundsformand Per Christensen understregede lørdag, at der er frit fagforeningsvalg i Danmark, og at han vil understrege det over for de lokale brancheklubber.

- Det kan være svært for 3F-toppen at kontrollere, at alle de her lokale, faglige klubber følger den linje, som ledelsen gerne vil have, som hedder, at der er frit fagforeningsvalg, siger Laust Høgedahl.

En dom ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fra 2006 slår fast, at man har fri ret til at vælge fagforening.

Den betyder, at en arbejdsgiver ikke kan fyre en medarbejder, fordi vedkommende ikke står i den fagforening, der har en overenskomst, forklarer Laust Høgedahl.

Men ellers er det et fortolkningsspørgsmål, hvor meget man kan gøre i forhold til at få folk til at melde sig ind i en bestemt fagforening.

- Hvis man tangerer til det, man kalder voksenmobning, er det et arbejdsmiljøspørgsmål, men ellers er det et fortolkningsspørgsmål, siger Laust Høgedahl.

Debatten om det frie fagforeningsvalg blussede op, efter at bagageansatte hos SAS Ground Handling i Københavns Lufthavn tre gange har strejket overenskomststridigt, fordi en vikar er i fagforeningen IDA i stedet for 3F.

/ritzau/