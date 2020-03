Coronakrisen har ifølge lektor gjort det umuligt for 3F at komme igennem med mærkesag om at hæve mindsteløn.

Coronakrisen afspejles tydeligt i den netop indgåede overenskomstaftale for 60.000 murere, tømrere og stillads- og betonarbejdere.

Det siger lektor Søren Kaj Andersen, Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) ved Københavns Universitet.

- Vilkårene for fornyelse af overenskomsten har fuldstændig forandret sig de sidste par uger.

- Det hele er vendt på hovedet, og vi har en helt anden dagsorden. Det er i høj grad i det lys, at byggeriets parter begraver stridsøksen og prøver at redde det, der reddes kan, siger han.

Aftalen, der er indgået mellem 3F Byggegruppen og Dansk Byggeri, giver forbedrede vilkår og lønstigninger over en treårig periode.

Det drejer sig blandt andet om stigninger på de såkaldte prislister for akkordarbejde, pension til lærlinge, fra de fylder 18 år, bedre sikring under sygdom og en udvidelse af forældreorloven.

Men 3F er ikke kommet igennem med et højt profileret ønske om at hæve mindstelønnen.

- Man har gjort det til et centralt punkt at få lavet et tillæg, der kunne løfte lønnen for de lavest lønnede. Men det er noget, som 3F Byggegruppen har stået alene med. De andre fagforeninger har ikke støttet op om tilsvarende krav.

- Så det har set meget svært ud for 3F at komme igennem med det. Og med corona er det blevet umuligt, siger Søren Kaj Andersen.

Det store spørgsmål er, om resultatet af forhandlingerne vil blive accepteret af 3F's medlemmer, som nu skal stemme om det.

- Der er ingen tvivl om, at medlemmerne har været meget optaget af at få et løft af mindstelønnen. Det får de ikke med den her aftale.

- Det store spørgsmål bliver, om de anerkender, at situationen er kørt så meget i hårdknude på grund af corona, at det ikke er muligt at gå ned ad den sti.

- Eller om de vil vise deres utilfredshed ved at stemme nej til den her aftale, siger Søren Kaj Andersen.

Selv om medlemmerne måtte ende med at sige nej til aftalen, vil det ifølge arbejdsmarkedsforskeren sandsynligvis blive overtrumfet af de øvrige lønmodtageres ja.

- Fordi man har sammenkædet afstemningerne, og alle skal stemme om resultatet, så må vi forvente, at alle kommer med.

- Så selv om 3F Byggegruppen måtte ende med at stemme imod, så vil jeg klart forvente et ja til de samlede overenskomster, siger Søren Kaj Andersen.

Resultatet af afstemningen ventes efter påske.

/ritzau/