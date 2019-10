Virksomheder i andre lande kunne muligvis have interesse i dabudbud. I så fald vil Radio24syv kunne klage.

Der er gode argumenter for, at Radio24syv vil kunne klage over Radio- og tv-nævnets afgørelse om ikke at give den nye dabkanal til radiostationen.

Det vurderer lektor i udbudsret ved Syddansk Universitet Carina Risvig Hamer.

Slots- og Kulturstyrelsen, hvor nævnet hører under, har ellers oplyst, at det ikke er muligt at klage.

Men Carina Risvig Hamer påpeger, at der både er gode argumenter for, at der vil kunne klages, og at Radio24syv også vil kunne vinde en eventuel klagesag.

Hun vurderer, at Radio24syv blandt andet kan klage over den måde, som evalueringen af radiokanalernes økonomi er strikket sammen.

- Der er flere ting ved udbudsevalueringen, man kan sætte spørgsmålstegn ved, herunder særligt hvordan man har vurderet kriteriet pris i udbuddet, siger Carina Risvig Hamer.

Radio- og tv-nævnet afgjorde tirsdag, at Radio Loud vandt udbuddet om en ny dabkanal foran Radio24syv og DK4 Radio.

Et af kriterierne var størrelsen af det samlede tilskud. Der kunne maksimalt søges om 280 millioner kroner. Her søgte Radio24syv om alle 280 millioner kroner, mens Radio Loud søgte om 260,8 millioner kroner.

Udbuddet er skruet sådan sammen, at ansøgeren med det højeste bud får den dårligste karakter. Det var især det, der gjorde, at Radio24syv fik en dårligere karakter end Radio Loud.

Derfor kan det ifølge Carina Risvig Hamer måske kritiseres, at spørgsmålet om økonomi havde uforholdsmæssig stor betydning for den endelige karakter.

Den vurdering deler Michael Steinicke, der er professor på Juridisk Institut ved Aarhus Universitet.

- Det er påfaldende nok til at bringe det videre. Det kunne man godt overveje, siger han til Berlingske.

Radio24syvs klagemulighed afhænger af, om udbuddet kunne have interesse for virksomheder i andre EU-lande. Det er der ifølge Carina Risvig Hamer god sandsynlighed for.

- Det kunne være en udenlandsk kanal i samarbejde med en dansk kanal. Det er nok, at bare nogle udlændinge kunne være interesserede, siger hun.

Hvis der har været fejl i Radio- og tv-nævnets evaluering af radiokanalernes ansøgninger, er man nødt til at lade udbuddet gå om, fortæller Carina Risvig Hamer.

/ritzau/