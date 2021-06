Det københavnske ejerlejlighedsmarked har været brandvarmt under coronakrisen.

Danskerne har nemlig haft travlt med at skifte bolig, og det har betydet en fremgang på boligmarkedet.

Det er særligt kvarterer som Valby og Frederiksberg, der er kommet i førertrøjen og har overhalet de dyreste kvarterer. Det viser nye tal fra Nykredit og Finans Danmark ifølge Børsen.

I Valby er ejerlejlighedspriserne steget 20 procent i første kvartal 2021 – sammenlignet med første kvartal 2020. Dermed kommer bydelen ind på en andenplads efter Frederiksberg, hvor priserne er steget 22 procent.

»København er der, hvor udsvingene historisk har været størst, og derfor er der en risiko for, at man kan komme til at købe dyrt nu. Og hvis ikke prisstigningerne dæmpes, vil der være en risiko for, at priserne falder på et tidspunkt. Det betyder, at især dem, der er nye på boligmarkedet, kommer i klemme,« siger Mira Lie Nielsen, der er chefanalytiker hos Nykredit til Børsen.

Tallene viser desuden, at områder med høje kvadratmeterpriser som Nordhavn ikke har haft førertrøjen på i første kvartal, når det gælder fremgangen.

Her er der nemlig kun tale om en stigning på 8 procent, og det skyldes, ifølge ejendomsmægler Anne Crone, at larm, fester og soundboxes har påvirket folk til at købe.

Prisstigningerne er dog ikke lige så voldsomme som i årene op til finanskrisen, hvor ejerlejlighedspriserne steg med 34 procent i Københavns Kommune mod 12 procent i dag.