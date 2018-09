I første halvår 2018 fik Lego bedre styr på forretningen og kunne notere sig en marginal stigning i salget.

København. Salget i Lego vokser igen efter et fald i 2017. Sidste år måtte Lego præsentere sit første fald i salget i 13 år.

I sit regnskab for første halvår 2018 skriver Lego, at man har fået styr på udviklingen, og at salget til forbrugerne er steget med en procent.

- Vores plan for 2018 er at stabilisere forretningen og investere i at skabe vækst på den lange bane.

- Regnskabet viser, at vi er på rette vej, og den fremgang, vi allerede har set, er opmuntrende, skriver administrerende direktør Niels B. Christiansen i en meddelelse.

Omsætningen i kroner er dog faldet med fem procent til 14,3 milliarder kroner i første halvår ifølge regnskabet. Samtidig er nettoresultat dykket med ti procent til tre milliarder kroner sammenlignet med samme periode sidste år.

Faldet i resultat og omsætning er delvist udløst af valutaudsving, og så er salget i Nordamerika faldet.

- Vi er især tilfredse med vores resultater, i lyset af de udfordringer forandringerne i detailhandlen - herunder lukningen af Toys"R"Us i USA, Storbritannien og Australien - medfører, skriver Niels B. Christiansen i regnskabet.

På positivsiden er kan Lego berette om vækst i Kina, hvor salget er vokset med tocifrede procentsatser.

- Virksomheden fortsætter også med at udvide i strategisk vigtige markeder og vil åbne to flagskibsbutikker i Kina inden for det kommende år i Shanghai i september 2018 og i Beijing i begyndelsen af 2019.

- Lego Koncernen fortsætter også med at udvikle sit partnerskab med Tencent, en af Kinas største internetvirksomheder, og lanceringen af en videokanal i maj 2018 følges op med et spil i andet halvår 2018, skriver Lego.

Skeler man til produkter fremhæver Lego serierne Technic, Ninjago, Creator og Classic.

- Lego City og Lego Star Wars er også fortsat blandt de bedst sælgende produktlinjer for koncernen, skriver Lego.

/ritzau/