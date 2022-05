Han kalder udviklingen på finansmarkederne for opsigtsvækkende, og at en større finansiel krise kan være på trapperne.

Teis Knuthsen er et velkendt ansigt i investeringsbranchen, og i øjeblikket varetager han Lego-familien Kirk Johansens milliardformue som investeringsdirektør i Kirk Kapital, og i en kommentar i Børsen kommer han med en dyster prognose.

Her påpeger han, at situationen på finansmarkedet er så bemærkelsesværdig, at det kan ende som tilbage i 2008, hvor en enkelt konkurs satte fut i finanskrisen.

Det er blandt andet det store fald på Nasdaq-indekset i USA og fald i valutaer som den japanske yen og kinesiske yuan, som han fremhæver som punkter for et muligt kollaps.

Derudover var april også den værste måned nogensinde på det globale obligationsmarked, og IMF har foretaget den tredjestørste sænkning af vækstprognosen på et halvt år, kun overgået af finanskrisen og coronapandemien.

»Hvad der mangler fra listen, er en større finansiel konkurs, der vil signalere, at vi kan være på vej ind i en finanskrise. Nogle vil mene, at lukningen og annulleringen af handler på metalbørsen LME forhindrede netop dette.«

Teis Knuthsen skriver yderligere i sin kommentar, at han kunne blive ved med at liste urovækkende udviklinger op, men at hans pointe er klar.

Finans har fået Søren Kristensen, cheføkonom i Sydbank til at vurdere om Teis Knuthsens vurdering er plausible.

»Det er nogle voldsomme udsving, vi ser, og det sker tilmed uden, at normale kriseindikatorer som kreditspænd og VIX-indekset for alvor har rørt på sig. Samtidig må man også konstatere, at så høj en inflation og så skrap en retorik fra centralbankerne sjældent munder ud i en blød landing for økonomien. Så jeg er i stigende grad bekymret, og risikoen for en finanskrise er uden tvivl stigende.«

Han mener dog, at der skal en konkurs i kaliber med Lehman Brothers-krakket til, før det potentielt kan ende i en ny finanskrise.