Legoland bekræfter over for JydskeVestkysten, at de påtænker at fyre cirka 50 fuldtidsmedarbejdere.

Legoland påtænker at fyre hver femte fuldtidsmedarbejder.

Det bekræfter pressechef Kasper Tangsig over for JydskeVestkysten.

Legoland har cirka 250 fuldtidsansatte.

Forlystelsesparken har som mange andre selskaber været hårdt presset efter nedlukningen af Danmark, der betød, at Legoland måtte udskyde sæsonens åbning til starten af juni - tre måneder efter den planlagt åbning i marts.

Da forlystelsesparken endelig åbnede igen, var det da også med plads til kun cirka 1500 gæster med sæsonpas, for at sikre at gæsterne kunne holde afstand.

Kasper Tangsig meddeler til JydskeVestkysten, at der torsdag vil blive informeret nærmere, efter at medarbejderne har fået besked.

Ifølge JydskeVestkysten kunne Legoland i sidste uge offentliggøre et 2019-regnskab med et overskud på 83 millioner. Det er forlystelsesparkens dårligste resultat i 10 år.

Legoland holdes dog oven vande på grund af selskabets likviditet, selv om coronakrisen har haft en stor effekt på firmaets omsætning.

Også Billund Lufthavn har lidt under coronapandemien.

I juli faldt antallet af passagerer med 84 procent sammenlignet med året før, og brancheorganisationen ACI Europe forventer ikke, at tilstanden er tilbage til normal før 2024.

Også Lalandia, der ligger i Billund, kunne først i starten af juni slå dørene op for gæster igen, efter at ferieresorten havde været lukket ned i næsten tre måneder.

Parken Sports og Entertainment, der ejer Lalandia meldte i midten af maj ud, at badelandet havde tabt omsætning for 12 millioner kroner siden badelandet måtte lukke den 12. marts.

