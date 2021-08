Allianceplus, der er ejet af Lego-arvingerne i Kirk Kapital og kapitalfonden Polaris, kan ikke opfylde sine lånebetingelser i banken SEB.

Virksomheden, der leverer rengørings- og kantineløsninger, må nemlig – på trods af en mindre fremgang – præsentere et samlet millionunderskud i det nye regnskab for 2020. Det skriver Børsen.

Allianceplus har i årevis kæmpet for at holde regnskabet oven vande. Men nu har virksomheden mistet hele sin egenkapital, og ved udgangen af 2020 var den samlede gæld i virksomheden på 519 millioner kroner.

»Det er selvfølgelig utilfredsstillende (at virksomheden ikke kan leve op til sine lånebetingelser, red.), og det er derfor, at der er forhandlinger mellem ejere og bank for at få det adresseret,« siger Anders Egehus, der er administrerende direktør i Allianceplus til Børsen.

Ifølge Anders Egehus forventer virksomheden nu at få en ny låneaftale i hus.

I 2009 sammenlagde kapitalfonden Polaris to rengøringsselskaber og skabte Allianceplus. Siden har Kirk Kapital, der er ejet af Lego-arvingerne i Kirk Johansen-familien, købt sig ind i næsten halvdelen af virksomheden.

Men på trods af, at virksomheden, der har 3000 ansatte i Danmark, Norge og Sverige, over årene har fået flere økonomiske saltvandsindsprøjtninger fra de to kapitalfonde, så kniber det fortsat med dele af forretningen.