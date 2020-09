På trods af coronakrisen er Lego's omsætning steget med syv procent i det første halvår.

Det vækker nu stor opsigt i udlandet.

Flere udenlandske medier skriver nemlig om det imponerende nye regnskab fra den danske virksomhed.

Blandt udenlandske store medier, der har skrevet om Lego, kan nævnes The Guardian og Financial Times.

Noget af det, der vækker opsigt i udlandet, er, at andre legetøjsproducenter har været hårdt ramt af coronakrisen.

Eksempelvis har producenterne Mattel og Hasbro begge oplevet en stor nedgang i det første halvår.

Mattels salg faldt med 14 procent i forhold til 2019, og Hasbros faldt med 19 procent.

Bag Lego's fremgang gemmer sig tocifrede vækstrater i forbrugersalget i markeder som Nord- og Sydamerika, Vesteuropa, Asien og Kina.

Det større salg har været med til at løfte Legos driftsresultat med 11 procent til 3,9 milliarder kroner i forhold til samme periode sidste år.

Ifølge Niels B. Christiansen, administrerende direktør i Lego, har virksomheden nydt godt af sine investeringer i strategiområder som blandt andet e-handel.

Det skal ses i lyset af det globale coronaudbrud, som i perioder har lukket en del fysiske butikker rundt om i verden.

»Vores stærke produktportefølje appellerer til byggere i alle aldre, og vores opdaterede e-handelsplatform og agile, globale forsyningskæde gjorde os i stand til bedre at imødekomme efterspørgslen online,« siger han i en pressemeddelelse.

»Vi arbejdede også tæt sammen med vores partnere i detailhandlen for at sikre, at de kunne fortsætte med at forsyne deres forbrugere online.«