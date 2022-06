Lyt til artiklen

4.680.000 millioner LEGO-klodser bliver produceret i timen.

Og snart bliver det til endnu flere.

For onsdag eftermiddag har den danske milliardkoncern i USA offentliggjort en plan for fremtiden. Planen er at udvide produktionen med en fabrik. Nærmere bestemt i byen Chesterfield i staten Virginia.

Det skriver Reuters.

Fabrikken kommer til være den anden i Nordamerika og syvende på verdensplan, efter den sidste år annoncerede en ny fabrik i Vietnam. Fabrikken kommer til at være på hele 160.000 kvadratmeter og skal være med til at skabe 1.750 nye arbejdspladser.

Koncernchef Niels B. Christiansen fortæller i en pressemeddelelse, at der er tale om en »spændende, ny milepæl for LEGO-koncernen«.

LEGO - Billund - Lego fabrikken - Her pakkeriet der skal nedlægges - Man er igang med at flytte maskiner ud og produktionen bliver mindre og mindre. Produktionen flyttes til en ny fabrik i Tjekkiet. Foto: Claus Fisker Vis mere LEGO - Billund - Lego fabrikken - Her pakkeriet der skal nedlægges - Man er igang med at flytte maskiner ud og produktionen bliver mindre og mindre. Produktionen flyttes til en ny fabrik i Tjekkiet. Foto: Claus Fisker

»Flere og flere familier begejstres over LEGO-byggeri, og vi er opsat på at producere klodser i USA, som er et af vores største markeder,« siger han yderligere.

LEGO fortæller til mediet Finans, at der er tale om en investering på over en milliard dollar. Det er svarende til lidt over syv milliarder danske kroner.

Billund-koncernen har i forvejen fabrikker placeret i Danmark, Tjekkiet, Ungarn, Kina og Mexico.

Netop fabrikken i Monterrey, Mexico – syd for grænsen til USA – har hidtil betjent markedet der. Men med den nye investering er målet at kunne forkorte leveringstiden og sikre kapacitet til langsigtet vækst i Nord- og Sydamerika.

Virksomheden beskæftiger nu omkring 2.600 mennesker i USA, hvor den driver 100 butikker.

I 2021 fløj LEGOs omsætning i vejret med 22 procent og nåede 55 milliarder kroner. Samtidig steg driftsoverskuddet med 32 procent til 17 milliarder kroner.