'Elsk legoklodser! Had krig.'

Med det slogan er det tyske fredsselskab og forenede krigsmodstandere (DFG-VK, red.) lykkedes med at få Lego til at trække en model, der ikke engang er kommet på markedet, tilbage.

Modellen LEGO Technic Bell Boeing V-22 forestiller en kombination af et redningsfly og en helikopter. Den er lavet i et licenssamarbejde med flyproducenterne Boeing og Bell Textron, som står bag virkelighedens Bell Boeing V-22.

Et fly, der bliver brugt i militære sammenhænge.

Her en af virkelighedens Bell Boeing V-22. Foto: CARL COURT Vis mere Her en af virkelighedens Bell Boeing V-22. Foto: CARL COURT

Og det er netop essensen af det problem, der mandag fik DFG-VK til at starte protester mod Lego.

Sagen, som blandt andre Finans har beskrevet, er nemlig den, at det i Legos etiske retningslinjer - som succesvirksomheden selv har formuleret - lyder, at man ikke vil producere legetøj, der forestiller realistiske våben og militærudrustning.

Med de retningslinjer mener DFG-VK, at det var problematisk for den danskejede virksomhed at indgå et samarbejde med netop Boeing og Bell Textron.

»Militærvirksomheder er aldrig acceptable samarbejdspartnere for legetøjsvirksomheder,« udtalte Michael Schulze von Glaßer, direktør for DFG-VK og ansvarlig for aktionerne mod Lego, mandag i en pressemeddelelse.

Her fra DFG-VK's protest foran en butik i Berlin. Foto: DFG-VK Vis mere Her fra DFG-VK's protest foran en butik i Berlin. Foto: DFG-VK

Og Lego viste sig lynhurtigt at være lydhør, efter aktioner ved butikker i Hamborg og Berlin gik i gang.

Tirsdag udsendte DFG-VK således en ny pressemeddelelse, hvori det lød, at Lego havde trukket den nye model tilbage.

»På trods af dårlig kommunikation fra Legos side tidligere er vi glade for virksomhedens indrømmelse og de konsekvenser, den har fået. Vi forstår, at det ikke har været en let beslutning,« lød det fra Michael Schulze von Glaßer, der fortsatte:

»Vi håber, at Lego vil fastholde deres egne gode værdier i fremtiden.«

I et kort mailsvar til Finans forholder Lego således til tilbagetrækningen:

'LEGO® Technic Bell Boeing V-22 Osprey var designet til at fremhæve den vigtige rolle, som flyet spiller i eftersøgnings- og redningsindsatsen. Mens vores sæt tydeligt afspejler hvordan en redningsversion af flyet kunne se ud, bruges flyet dog kun af militæret. Vi har en mangeårig politik om ikke at skabe sæt med militære køretøjer, så derfor har vi valgt ikke at gå videre med lanceringen af dette produkt,' skriver Lego således i en mail til Finans.