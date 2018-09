Den danske legetøjsgigant Lego har en plan, der måske vil få miljøaktivister og andre, der har verdens økosystem kært, til at klappe i deres hænder. Frem til 2030 vil virksomheden nemlig gøre de ikoniske klodser mere klimavenlige.

Planen går i alt sin enkelthed ud på at erstatte plastikklodserne med plantebaserede klodser, der er mere bæredygtige, skriver The New York Times.

Dermed melder den danske gigantvirksomhed, der har hovedsæde i Billund, til gruppen af multinationale virksomheder - heriblandt Coca-Cola, McDonald’s og Starbucks - der har tilkendegivet, at de vil mindske brugen af plastik-emballage.

Børn og barnlige sjæle skal dog ikke frygte, at legoklodsen ændrer fuldstændigt udseende med det nye tiltag, da LEGO vil gøre alt for at bevare udseendet på det traditionelle legetøj. Ifølge The New York Times vil Lego i de kommende år investere omkring én milliard kroner og hyre omkring 100 ansatte til at arbejde med forandringerne.

Lego-koncernen har sat sig på toppen af salg af legetøj i hele verden. De har endda distanceret Barbie-producenten Mattel og Hasbro, og sidste år indbragte salget af klodser 7,8 milliarder kroner.

Kirk Kristiansen-familien, der ejer Lego, blev i 2017 vurderet til at være god for 155,4 milliarder kroner. De mange milliarder på bankkontoen gjorde Kjeld Kirk Kristiansen til Danmarks rigeste mand. I 2017 præsterede familiens private investeringsselskab Kirkbi et overskud på 12,7 milliarder kroner. Selskabets egenkapital lyder på svimlende 76,3 milliarder kroner.

Ifølge Berlingskes Business’ erhvervskommentator Claus Skovhus er der flere årsager til, at familiens investeringsselskabs pengetank bugner.

»Lego-familien har været dygtige til at opbygge en selvstændig pengetank de år, hvor det er gået rigtig godt for Lego. De har skabt en betydelig formue, som de kan bruge til at investere i andre selskaber, i aktier og i ejendomme. Det giver en stor spredning og på sigt mere uafhængighed at de øjeblikkelige resultater i legetøjskoncernen Lego. Når du spreder formuen, vil nogle investeringer være rigtig gode, andre vil være mindre,« udtalte Claus Skovhus til B.T. i april.