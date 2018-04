Kirk Kapital, der forvalter en del af Lego-familiens formue, havde et skidt år i 2017 med et milliontab.

København. Kirk Kapital, der forvalter en gren af Lego-familiens milliarder, brændte nallerne på sit ejerskab af skibe i 2017 og har samtidig måtte nedskrive værdien af sin andel af et større rengøringsselskab.

Derfor gav året et solidt underskud for holdingselskabet. Det fremgår af Kirk Kapitals regnskab for 2017, der netop er offentliggjort.

- Det er selvfølgelig altid ærgerligt at komme ud med et skuffende resultat, som skyldes nedskrivningerne på shippingaktiviteterne og ejerandelen i Alliance+. Men jeg er optimistisk, når jeg ser på fremtiden.

- Vi har i 2017 og begyndelsen af 2018 foretaget flere gode investeringer, og vi har mere på vej, skriver administrerende direktør for Kirk Kapital, Kim Gulstad, i en meddelelse.

Kirk Kapital har valgt at trække sig ud af shipping, og derfor skal fem produkttankskibe sælges. I den forbindelse har Kirk Kapital kigget på deres værdi, som er blevet nedskrevet med 224 millioner kroner.

Det udløser et underskud for Kirk Kapital på 182 millioner kroner.

Alt er dog ikke sort i sort for pengetanken, skriver Kim Gulstad:

- Samtidig har vi i 2017 indgået en aftale om at afhænde Kirk Kapitals ejerskab af EasyPark, som har været en god investering for Kirk Kapital.

- Så på trods af nedskrivningerne på shippingaktiviteterne og i Alliance+, så er der også noget at glæde sig over.

Kirk Kapital er familien Kirk Johansens holding- og investeringsselskab. Ejerne af Kirk Kapital er direkte efterkommere efter grundlæggeren af Lego, Ole Kirk Kristiansen.

Pengetanken blev skabt, da Kirk Johansen-grenen af familien blev købt ud af Lego for over ti år siden af Kirk Kristiansen-grenen.

For nuværende tæller ejerkredsen Gunhild Kirk Johansen, der er barnebarn af Ole Kirk Kristiansen, og Casper, Morten og Anders Kirk Johansen, der er oldebørn. Kirk Kapital har en balance på 6,2 milliarder kroner.

/ritzau/