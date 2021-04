Lego-familiens pengetank er stor. Derfor tør de nu tage et sats.

Familien bag Lego har vedtaget en strategi, der både er mere bæredygtig og noget mere risikabel.

Så fra nu af bliver Lego-familien betydelig mere risikovillig. Det skriver Finans.dk.

»Vi er klar til at tage nogle flere risici, og vi er klar til at investere i ting med endnu længere tidshorisont, inden afkastet kommer tilbage. Vi kommer nok også til at se nogle ting, som ikke lykkes, fordi vi vil trykke mere på speederen,« siger Thomas Lau Schleicher, investeringsdirektør i Kirkbi, til Finans.dk.

Dette til trods for et 2020, hvor Legos årsresultat faldt fra 10,0 til 6,3 milliarder kroner efter skat.

For ifølge Schleicher er det samlede resultat stadig solidt nok til, at man tør vedtage en mere bæredygtig og risikabel strategi. Hvis man spørger ham, er virksomhedens filosofi, at bæredygtighed og afkast i stigende grad vil komme til at gå hånd i hånd.

Og faktisk er det ikke kun Legos stabile økonomi, de i virksomheden kan juble over.

For Lego er nemlig bedst i verden, når det kommer til omdømme.

Det har en undersøgelse fra The RepTrak Company, som bedømmer verdens mest kendte virksomheder ud fra folks opfattelse af selskabet, vist.

Selskabet er det eneste, der har fået over 80 point ud af 100 mulige point, og det giver betegnelsen 'fremragende' – som den eneste virksomhed på listen.

Lego har fået 80,4 point, på andenpladsen ligger Rolex med 79,6 point, og på tredjepladsen finder man Ferrari, der opnåede 78,8 point. Det skriver Finans.dk.