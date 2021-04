De bedste i verden.

Det er, hvad Lego er, når det kommer til virksomhedernes globale omdømme.

Det skriver Finans.

Det er en undersøgelse fra The RepTrak Company, der viser, at den danske legetøjsgigant er bedst. Global RepTrak-100 bedømmer verdens mest kendte virksomheder ud fra folks opfattelse af selskabet.

Det er dog ikke første gang, at Lego ligger i toppen af listen. Det er faktisk andet år i træk, at den danske virksomhed er at finde på førstepladsen.

Selskabet er det eneste, der har fået over 80 point ud af 100 mulige point, og det giver betegnelsen 'fremragende', som den eneste virksomhed på listen.

Lego har fået 80,4 point, på andenpladsen ligger Rolex med 79,6 point, og på tredjepladsen finder man Ferrari, der opnåede 78,8 point.

»I 2021 er Lego-koncernen den eneste virksomhed, der opnår en 'fremragende' omdømme-score. I løbet af de seneste ti år er Lego-gruppen kun en ud af to virksomheder, der konsekvent rangerer blandt de top-10 mest velrenommerede virksomheder. Det er virksomhedens andet år i træk som nummer 1. Legos fremragende ry gælder hele vejen rundt. Folk opfatter alle aspekter af forretningen positivt, især virksomhedens produkter og tjenester,« skriver RepTrak i en kommentar.

Undersøgelsen er baseret på analyseret data fra 2000 selskaber, samt hvordan folk opfatter deres omdømme.