Mens Lego-familien Kirk Kristiansen i 2018 landede et stort overskud på grund af Legos gode regnskab, gik det anderledes skidt for mange af familiens andre investeringer.

De er samlet i pengetanken Kirkbi i Billund, som er oprettet for at få Lego-familiens formue til at vokse. I 2018 var det i hvert fald ikke investeringerne ved siden af Lego, der levede op til det mål.

Det skriver Randers Amtsavis.

For mens alle Kirkbis investeringer ved siden af Lego gav et samlet afkast på fire milliarder kroner i 2017, gik det anderledes skidt i 2018, hvor investeringerne gav et samlet underskud på svimlende 900 millioner kroner.

Samlet set var resultatet i Kirkbi dog ikke så ringe endda.

På grund af Legos store overskud lød Kirkbis samlede overskud trods alt på 8,7 milliarder kroner efter skat - en nedgang fra et plus på 12,7 milliarder kroner året før. Det var faldende aktiekurser, der hev det samlede resultat ned.

»Kirkbis investeringsaktivitet var påvirket af de meget betydelige aktiekursfald i slutningen af året, og det medførte, at vi kom ud af 2018 med et negativt afkast,« siger Søren Thorup Sørensen, administrerende direktør i Kirkbi, til Randers Amtsavis.

I regnskabet beskrives resultatet trods de store tab som værende ’tilfredsstillende’.