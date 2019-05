Lego-arvingen Thomas Kirk Kristiansen fortsætter med at tabe penge. Store penge.

Men han kan dog glæde sig over, at der er fremgang at spore siden sidste regnskab i Kirk og Kirk, hvor han har samlet sine aktiviteter.

Ikke desto mindre har Lego-arvingen haft et underskud på 122 millioner kroner i 2018. Det skriver Finans.

Hvad der er den præcise årsag til million-underskuddet nævner Thomas Kirk Kristiansen ikke meget om i regnskabet, men en stor del af det skyldes sandsynligvis investeringen i golfbanen Great Northern ved Kerteminde og et tilknyttet spa-sted.

Næste år forventer Thomas Kirk Kristiansen, at underskuddet bliver mindre - blandt andet på grund af større indtægter fra golfklubben, som åbnede i 2018.

'Koncernens aktiviteter forventes at stige i løbet af 2019, bl.a. som følge af åbningen af Great Northern Spa. Færdiggørelsen og åbningen af Great Northern Spa forventes at påvirke koncernens resultat positivt,' skriver Thomas Kirk Kristiansen i regnskabet ifølge Finans.

I 2017 tabte Thomas Kirk Kristiansen 197 millioner kroner.

Det hænger dog også sammen med lukningen af Thomas Kirk Kristiansens hestestutteri 'Kirk Arabians'.

Gennem årene brugte han og konen Signe Kirk Kristiansen millioner på at opbygge det luksuriøse stutteri, der siden 2012 har givet et samlet underskud på mere end 80 millioner kroner.

Sammen med sine søstre, Sofie Kirk Kristiansen og Agnete Kirk Thinggaard, og deres far, Kjeld Kirk Kristiansen, ejer Thomas Kirk Kristiansen Kirkbi, som så ejer 75 pct. af Lego.

Kirkbi havde et overskud på 8,7 milliarder kroner efter skat i 2018, og de fire medlemmer af Kirk Kristiansen-familien fik hver udbetalt et udbytte på omkring 100 millioner kroner.

Så i den sammenhæng er underskuddet i Thomas Kirk Kristiansens eget selskab relativt beskedent.