Det går godt for Lego. Meget godt endda.

2021 tegner til at blive endnu et rekordår fra legetøjsgiganten fra Billund, og det kommer nu også medarbejderne til gode.

Ifølge Finans.dk får samtlige medarbejdere udbetalt både bonus og ekstra fridage som tak for deres indsats.

»2021 har været et ekstraordinært år for Lego-koncernen, og vores dedikerede medarbejdere har arbejdet utrolig hårdt for at bringe Lego ud til flere familier verden over. Det har ejerfamilien ønsket at anerkende og takke medarbejderne for med tre ekstra fridage i slutningen af året, så de fleste har mulighed for at holde fri i de to sidste uger af 2021,« siger global pressechef for Lego-koncernen Benjamin Hjorth til Finans.

Han tilføjer, at medarbejderne derudover får en ikke nærmere oplyst kontakt belønning.

Det gælder samtlige ansatte i såvel butikker, på kontorer og i produktionen både i Danmark og i udlandet.

Og det har altså også været et ekstraordinært godt år for Lego.

Halvårsregnskabet viser ifølge Finans.dk, at omsætningen er vokset med 46 procent til 23 milliarder kroner, og driftsresultatet er mere end fordoblet fra 3,9 milliarder kroner til otte milliarder.

Det giver ifølge mediet et resultat for halvåret efter skat på 6,3 milliarder kroner.

Sidste år var selskabets hidtil bedste, hvor overskuddet for hele 2020 blev på 9,9 milliarder kroner.

Det er bestemt ikke første gang, at Lego anerkender medarbejdernes indsats med en konkret belønning.

Sidste år fortalte pressechef Benjamin Hjorth til B.T., at alle koncernens omkring 17.000 ansatte hver fik udbetalt 10.000 kroner i såkaldt »well-being payment«.