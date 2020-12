Selskabet United Beverage, der er delvis ejet af de tidligere Lego-arvinger Anders og Morten Kirk Johansen, har hevet en fremtrædende jysk restauratør i retten.

Striden om hvorvidt restauratør Jacob Niebuhr har brudt en uopsigelig aftale om levering af drikkevarer eller ej, skal stå i en retssal ved Retten i Viborg på mandag.

Det skriver finans.dk.

Lars Heide Rasmussen ejer 51 procent af United Beverage, mens de to Lego-arvinger ejer 49 procent af virksomheden, der også er kendt under navnet De Jyske Bryghuse.

Sagsøgte Jacob Niebuhr, som står bag restaurationerne Café Evald, Zorbo og Holgers Kro i Silkeborg, er blevet sagsøgt for et millionbeløb, efter han har afbrudt samarbejdet med De Jyske Bryghuse.

Som et ekstra krydderi på sagen er Jacob Niebuhr formand for brancheorganisationen Danmarks Restauranter & Caféer, og den titel mener sagsøger, at han udnytter på ublu facon ved at forsøge at påvirke kolleger i branchen og få dem til at vende sig mod øl-leverandøren.

En påstand han selv pure afviser.

Derimod understreger han overfor finans.dk, hvorfor han har afbrudt samarbejdet: Nemlig at nogle af drikkevarerne fra United Beverage bliver produceret i Tyskland og ikke i Danmark, som han troede.

»Når man markedsfører sig med overskrifter som ‘Danish Craft & Homebrew’, ‘Danish Soft Drinks’ og ‘Danish Quality’og under brandet De Jyske Bryghuse bør alt, hvad man sælger under disse betegnelser komme fra Jylland og Danmark. Det købte vi ind på, men virkeligheden viste sig anderledes,« siger han til finans.dk.

Sagsøger med Lars Heide Rasmussen i spidsen afviser argumentet. Han mener, det alene er en dårlig undskyldning for at komme ud af aftalen.