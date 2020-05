Det kan være en dyr fornøjelse at have en stor passion. Især hvis passionen indebærer heste, golfkøller og vildtpleje.

Det har Lego-arvingerne Sofie, Thomas og Agnete Kirk Kristiansen måttet sande.

Alle tre bruger nemlig store millionbeløb på deres dyre hobbies, som har givet underskud i årevis. Og i år er ingen undtagelse, skriver Finans.

Eksempelvis lyder underskuddet i Thomas Kirk Kristiansens holdingselskab, Kirk & Kirk Holding på 79 millioner kroner.

Underskuddet i Thomas Kirk Kristiansens holdingsselskab lyder på 79 mio. kr. Foto: Linda Kastrup Vis mere Underskuddet i Thomas Kirk Kristiansens holdingsselskab lyder på 79 mio. kr. Foto: Linda Kastrup

Den 41-årige arving, som er bestyrelsesformand i Lego, og som derfor bruger størstedelen af sin arbejdstid i Legos tjeneste, har investeret betydelige summer i et af Danmarks største golfanlæg Great Northern.

Det er især denne investering, der har trukket millioner ud af holdingselskabet, og som har kostet ham dyrt på bundlinjen.

Selvom et underskud på 79 millioner lyder af meget, er det faktisk en lille forbedring i forhold til sidste år. Dog er det stadig ikke helt så stor en forbedring, som man havde håbet på, lyder det i regnskabet.

Thomas Kirk Kristiansen storesøster, Sofie Kirk Kristiansen, kunne også i 2019 præsentere et underskud i hendes holdingselskab - Sofies Holdingselskab.

Julianelyst Gods - ved Østbirk uden for Horsens - kom ud aaf 2019 med et underskud på 8,6 millioner. Foto: Claus Fisker Vis mere Julianelyst Gods - ved Østbirk uden for Horsens - kom ud aaf 2019 med et underskud på 8,6 millioner. Foto: Claus Fisker

Den 43-årige Lego-arving ejer godset Klelund, hvor hun gennem flere år har brugt store millionbeløb på at restaurere samt udvikle en dyrehave, hvor ambitionen er at bringe båden naturen og dyrelivet tilbage til den oprindelige form.

Hun kom ud af 2019 med et underskud på knap 14 millioner kroner.

Sidst og faktisk også mindst - eller i hvert fald yngst - har vi lillesøster Agnete Kirk Thinggaard, som i modsætning til sine søskende kom ud med et overskud på 0,5 millioner kroner - primært på grund af en række heldige investeringer.

Agnete Kirk Thinggaard driver godset Julianelyst, som også opdrætter heste, og selvom overskuddet i hendes holdingselskab lyder på 0,5 millioner kroner, har godset kostet hende en større sum. Ifølge regnskabet kom det ud med et underskud på 8,6 millioner i 2019.