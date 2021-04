Sammen har de købt en virksomhed, der laver maskiner til gartnerier.

Det er ikke mange dage siden, at B.T. skrev nyheden om, at Karsten Ree, der er nummer 39 på Berlingskes liste over Danmarks rigeste, har måttet se hele 14 millioner kroner forsvinde ud mellem hænderne i selskabet Ree Invest A.

Men noget tyder på, at underskuddet har givet milliardæren blod på tanden til et nyt projekt.

Ree er nemlig gået sammen med den ene gren af Lego-arvingerne om at skabe en fusioneret spiller på markedet for maskiner, kultiveringsbakker og potter til gartnerier.

Det skriver Finans.dk.

I fællesskab har Kirk Kapital og Karsten Ree Holding købt Ellepot, der laver maskiner til gartnerier.

Ellepot har i mange år været en sund forretning. Siden 2013 har selskabets bruttofortjeneste steget med 170 procent til 54 millioner kroner.

De seneste fem år har hverken bruttofortjenesten eller årsresultatet dog flyttet sig meget – en udvikling som Kirk og Ree formentlig ønsker at lave om på.

Fordelingen bliver således, at Kirk Kapital og Karsten Ree Holding hver vil eje 48 procent af den nye Ellepot-koncern. Ledelsen vil så eje de resterende aktier.

Det samlede selskab er til stede på fem kontinenter og har intet mindre end 18 partnere med salg i mere end 120 lande på verdensplan.