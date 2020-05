Lego-arvingen Thomas Kirk Kristiansen kan muligvis stå bag årets hidtil største ejendomshandel.

Oldebarnet til stifteren af legetøjskoncernen, Ole Kirk Christiansen, har nemlig købt det historiske Skovsbo Gods i Ullerslev.

Det viser oplysninger fra Boliga.dk, som har fået handlen bekræftet af ejendomsmægleren Hans Lilienhoff.

Millionkøbet sker blot to måneder efter, at 41-årige Thomas Kirk Kristiansen blev udpeget som ny formand for bestyrelsen i Lego.

Det historiske gods rummer intet mindre end 20 værelser og mere end 26 hektar jord, og Lego-arvingen har med 900 boligkvadratmeter rigeligt plads at boltre sig på.

Godset blev opført i 1570'erne af Erik Herdenberg, som var en af datidens rigeste mænd.

Den fynske erhvervsmand Jens Balling har ejet godset siden 2007, hvor han købte det for 66,5 millioner kroner.

Det er på nuværende tidspunkt uvist, hvor meget Thomas Kirk Kristiansen har givet for Skovsbo Gods, men ifølge Boliga.dk kan det meget vel blive den dyreste handel i år.

I hvert fald hvis prisen nærmer sig den, som Jens Balling betalte i 2007.

Indtil videre ligger den dyreste landejendomshandel i 2002 nemlig 'kun' på 54 millioner kroner.

De penge blev smidt efter et svinebrug mere 282 hektar jord mellem Brønderslev og Dybvad i Nordjylland tilbage i februar.

Thomas Kirk Kristiansen er oldebarn af Ole Kirk Christiansen, der grundlagde Lego i Billund i 1932. Han er medejer af pengetanken Kirkbi, som ejer 75 procent Lego.