Det ser ikke godt ud for legetøjs- og brætspilsgiganten, Hasbro.

Julen har været skuffende, og omsætningen i 2022 var en fiasko og faldt med 17 procent fra 2021 til 2022.

Det betyder, at man nu er nødsaget til at sætte gang i en regulær fyringsrunde. Det skriver flere medier, herunder nyhedsbureauet Reuters.

Koncernen skal reducere sin globale arbejdsstyrke med 15 procent i løbet af i år. Det svarer til omkring 840 medarbejdere.

Spareplanen betyder, at Hasbro skal spare mellem 250 mio. og 300 mio. dollar – svarende til mellem 1,7 milliarder kroner og 2 milliarder kroner

»På trods af stærk vækst i spilledivisionerne Wizards of the Coast og Digital Gaming (...) underpræsterede vores forbrugerproduktforretning i fjerde kvartal på baggrund af et udfordrende forbrugermiljø i højtiden,« udtalte administrerende direktør, Chris Cocks, i forbindelse med regnskabstallene.

Hasbro tilføjede, at Eric Nyman, præsident og administrerende direktør, også forlod virksomheden som en del af organisatoriske ændringer.

Hasbro regnes for at være verdens tredjestørste legetøjsproducent målt på omsætning – bag amerikanske Mattel og så netop LEGO.