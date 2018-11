Virksomheden Top-Toy, der ejer Fætter BR og Toys "R" Us, har haft et underskud på to milliarder kroner.

Selskabet Top-Toy, der står bag Fætter BR og Toys "R" Us i Norden, går i rekonstruktion. Der arbejdes på at fortsætte i en anden form, oplyser virksomheden.

Meldingen kommer i forbindelse med et årsregnskab, der viser et underskud på to milliarder kroner.

- Det er ikke lykkedes for os at gøre Top-Toy lønsom i sin nuværende form, og derfor må vi nu ændre grundlæggende på virksomheden ved at forenkle og optimere de sunde dele af forretningen, siger administrerende direktør Per Sigvardsson i en pressemeddelelse.

Selskabet vil lukke op mod 100 butikker i Norden og Tyskland, og derudover skal der blandt andet skæres i hovedkontoret i Vallensbæk.

Samlet står 450 til at miste jobbet. De 180 er i Danmark.

Det store underskud skyldes primært en nedskrivning på 1,6 milliarder kroner på goodwill, der dækker over værdien af varemærker.

Der er dermed ikke tale om, at selskabet tabt pengene, men i stedet har oplevet et stort tab i værdi.

Derudover har Top-Toy haft store udgifter til et nyt it-system, som har givet problemer gennem flere år.

Selskabet oplyser, at ledelsen, bestyrelsen og revisionen alle har nægtet at godkende den fortsatte drift uden garanti for yderligere kapital. Og det har ejerne sagt nej til.

Ejerne har tidligere skudt penge i Top-Toy. Men appetitten er ikke til mere i selskabets nuværende stand, fremgår det af selskabets pressemeddelelse.

Selskabet understreger, at de økonomiske problemer ikke kommer til at få betydning for de mange forældre, der skal købe julegaver. Det gælder både i butikker og på nettet.

Top-Toy driver 226 BR-butikker. Derudover har det 72 varehuse med Toys "R" Us.

Kæden omsatte i seneste regnskabsår for lidt mere end tre milliarder kroner.

