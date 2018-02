Efter et forsøg på at puste nyt liv i salget af barbiedukker, kan producenten Mattel i slutningen af 2017 spore en stigning i salget af den ikoniske dukke. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Mattel har i forsøget på at vække dukkens popularitet til live udvidet med dukker med forskellig hudfarve, kraftigere bygning og med den religiøse beklædning hijab til samlingen.

Det kastede blandt andet en stigning i salget af barbiedukker på ni procent af sig, viser regnskabet for det fjerde kvartal 2017.

Derudover er det ikke meget godt nyt for Lego-konkurrenten, der især i konkurrencen med den danske legetøjsproducent taber terræn.

Salget af legetøjsklodserne Mega Blocks styrtdykkede med 25 procent i de sidste tre måneder af sidste år.

Samtidig har Mattel lidt under kollapset i legetøjskæden Toys 'R' Us. I alt har modgangen betydet, at Mattel omsatte for 1,61 milliarder dollar.

Det var 12 procent lavere end i samme periode året før. Faldet er også større end forventet af analytikere, skriver Reuters

På grund af en engangsudgift på 457 millioner dollar udløst af nye skatteregler i USA fik Mattel et underskud efter skat på 281,3 millioner dollar.

I fjerde kvartal året før havde selskabet et overskud efter skat på 173,8 millioner dollar.

På børsen i New York har investorerne reageret på kvartalsregnskabet ved at sende kursen på Mattels aktier ned med over syv procent.

I 2017 mistede aktien 44 procent i værdi ifølge Reuters.

/ritzau/