Et farligtstykke legetøj, der er blevet solgt i Danmark, bliver nu trukket tilbage i både EU og USA.

Det er firmaet Juratoys, der trækker en trompet tilbage, fordi børn risikerer at blive kvalt ved brug af legetøjet.

Trompeten kan købes enkeltvis eller som en del af et legetøjssæt, som hedder ‘Music live – musical Sets’ sammen med andre legetøjsinstrumenter.

»Købere bør bytte varen omgående. Det her produkt skal tages væk fra jeres børn,« siger Juratoys US på Consumer Produkt Safety Commission.

Tilbagekaldelsen er ikke det eneste stykke legetøj, som har været farligt på det seneste. Senest den 13. januar var der en sag, hvor Creativ Company tilbagekaldte ‘gør-det-selv kit for børn med såkaldt krympeplast’.

Tilbage i december var der også to sager, hvor to børn var tæt på at miste livet på grund af slugte legetøjsdele. Her var det to-årige Mille, som havde taget en klump fra sin femårige storebrors magnetkugle-legetøj og derefter slugte det.

Det resulterede i et hul i mavesækken.

Også etårige Olivia var døden nær i sommeren 2020. Hun havde slugt to magneter fra noget legetøj, som hun legede med. De to magneter rev hul på hendes tarme.

Trompeten kan blandt andet købes ved Plusshop.dk og Babygear.dk