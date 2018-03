Arvingerne til den kendte, jyske rejsekonge Ejlif Krogager kan smile fornøjet hele vejen til banken. De høster nemlig millioner på et gammelt, kendt feriested, som oplever kæmpe succes. Det skriver finans.dk.

Gode købmænd har det tilfælles, at de kan spotte en god forretning. Men det er ikke sikkert, at den jyske rejsekonge Ejlif Krogager vidste præcis, hvor god en forretning, han fik lavet, da han tilbage i 1978 købte en ferieby tæt ved landsbyen La Santa på den kanariske ø Lanzarote.

Den succesfulde grundlægger af det nu hedengangne Tjæreborg Rejser havde fået øje i potentialet i den øde ferieby, som en spansk sparekasse havde ladet opføre, men som aldrig blev helt færdigt grundet oliekrisen

Først købte Ejlif Krogager et af feriebyens lejlighedskomplekser, og noget tid senere købte han hele feriebyen. Krogager ville skabe noget nyt. Et sportscenter. Og så var grundlaget for Club La Santa skabt.

Det startede med en bus og busrejser og endte i et Danmarksomspændende rejseeventyr. Her ses pastor Eilif Krogager (yderst til højre) med sit personale og den første bus. Foto: Poul Petersen Det startede med en bus og busrejser og endte i et Danmarksomspændende rejseeventyr. Her ses pastor Eilif Krogager (yderst til højre) med sit personale og den første bus. Foto: Poul Petersen

Og det er i den grad blevet en succes. Ferieparadiset får hvert år besøg af tusindvis af motionslystne danskere, og det kan ses i regnskabet. Ifølge det seneste regnskab for regnskabsåret 2016/2017 har Club La Santa skabt et overskud på hele 15 millioner kroner. Dertil kommer en rekordhøj omsætning på 135 millioner kroner, skriver finans.dk.

Ledelsen er da bestemt heller ikke ked af det flotte overskud. Det bliver kaldt 'tilfredsstillende' i ledelsesberetningen.

Egentlig var det slet ikke Ejlif Krogager selv, der fik idéen til at lave et rejseselskab. Det var to lærere, der tilbage i 50'erne fik idéen til at hyre en bus og sende rejselystne danskere ned til det solbeskinnede Europa. De hyrede Ejlif Krogager som rejsefører. Og hurtigt var pastoren med på lærernes ide. En bus blev til flere, og i 1952 var der 12 busafgange, har Information tidligere beskrevet.

I 1962 tog pastoren skridtet videre, da han stiftede Sterling Airways, og siden gik det slag i slag.

Desværre nåede Ejlif Krogager aldrig selv at nyde Club La Santas store økonomiske succes. Han døde i 1992.

Eilif Krogager var egentlig pastor, da to lærer fik den gode idé at lave et rejseselskab. De overtalte pastoren til at være med. Og 'the rest is history', som man siger. Foto: Birthe Melchiors Eilif Krogager var egentlig pastor, da to lærer fik den gode idé at lave et rejseselskab. De overtalte pastoren til at være med. Og 'the rest is history', som man siger. Foto: Birthe Melchiors

Tre år før sin død solgte han sit livsværk Tjæreborg Rejser til konkurrenten Spies, der blev grundlagt af en anden dansk rejsekonge, nemlig Simon Spies.

Club La Santa fulgte dog ikke med i købet, og det er årsagen til, at Krogagers arvinger fortsat nyder godt af selskabet. De ejer selskabet gennem deres ejerskab af aktieselskabet A/S af 3. juni 1986, der er ejet af Krogagerfonden.

Ifølge finans.dk er den samlede formue i de to selskaber på over 1,2 milliarder kroner.

Tjæreborg Rejser ophørte med at eksistere i 2009 – to år efter, at Tjæreborg og Spies blev en del af det tyske Thomas Cook Group.

I 2009 blev Tjæreborg og Spies Rejser lagt sammen under navnet Spies.