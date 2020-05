Den samlede ledighedskø under coronakrisen er i sidste uge og ugen før skrumpet med mere end 1100 personer.

Under coronakrisen er den samlede ledighed vokset en del herhjemme.

Men de seneste to uger er antallet af arbejdsløse faldet med mere end 1100 personer.

Det viser tal fra Beskæftigelsesministeriet.

Tallene viser, at den samlede ledighedskø er vokset med 47.679 personer siden 9. marts, hvor coronakrisen for alvor gjorde sit indtog i Danmark.

Køen skrumpede dog med 747 personer i sidste uge, mens 381 personer forlod den ugen før. Det er samlet set 1128 personer på to uger.

I alt 179.229 personer er i øjeblikket registreret som ledige i Danmark.

For at holde virksomheder fra at afskedige medarbejdere under coronakrisen er der indført flere hjælpepakker for at holde hånden under virksomhederne.

En af dem handler om at give virksomheder kompensation for at sende deres medarbejdere hjem med løn.

Tal fra Erhvervsministeriet har tidligere vist, at 170.283 lønmodtagere fra private erhverv per 11. maj var sendt hjem med lønkompensation.

Det svarer til knap ti procent af de private lønmodtagere i Danmark.

/ritzau/