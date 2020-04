Antallet af nye ledige udviklede sig onsdag som under normale omstændigheder, efter en stigning på 46.000.

Antallet af ledige er faldet med cirka 150 personer onsdag. Det viser tal fra Beskæftigelsesministeriet.

Dermed er der ifølge Beskæftigelsesministeriets opgørelse fortsat omkring 46.000 personer flere, som har meldt sig ledig siden 9. marts.

Tallet viser ifølge beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), at Danmark står i "en historisk krise, som vi skal generationer tilbage for at finde lignende eksempler på."

Han henviser også til, at Folketinget har indført en ordning med lønkompensation, hvor virksomhederne kan få staten til at betale størstedelen af lønmodtagerens løn op til 30.000 kroner.

Ifølge ministeren er det med til at "holde hånden under lønmodtagerne".

Ordningen er benyttet i et omfang af 150.000 lønmodtagere.

Flere økonomer har peget på, at opsagte lønmodtagere først melder sig som ledige, når de søger en ydelse. Hvis man er opsagt med en eller tre måneders varsel, så kan man ikke søge en ydelse, før det varsel af udløbet.

Derfor har økonomer luftet en frygt for et mørketal, der først vil blive kastet lys over i dagene omkring 1. maj og 1. juli.

Danmark har i alt cirka 178.000 ledige.

/ritzau/