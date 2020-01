3,7 procent af den danske arbejdsstyrke er ledig - og sådan har det været siden februar sidste år.

Ledigheden i Danmark har stort ikke rykket sig i næsten et år. Det viser tal fra Danmarks Statistik, der er fremlagt torsdag.

Fra november til december er tallet faldet med cirka 100 personer til 104.300 personer. Det svarer dybest set til status quo.

Da der heller ikke er sket store ændringer i størrelsen på arbejdsstyrken - altså i antallet af personer til rådighed på det danske arbejdsmarked - ligger ledigheden på 3,7 procent.

Danmarks Statistik noterer, at ledigheden målt i procent har været 3,7 procent siden februar.

Cheføkonom i Dansk Byggeri Bo Sandberg noterer, at selv om ledighedsprocenten næsten ikke rykker sig, kan der sagtens ske store forskydninger, der udligner hinanden.

- Vi har set fyringsrunder i januar. Vi har set, at nettotilstrømningen af udenlandsk arbejdskraft er aftaget, og vi har set en beskæftigelsesudvikling, der stadig er positiv, men ikke så kraftig som i perioden 2014-2018, skriver han i en analyse.

Samme pointe lyder i en analyse fra Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank. Kigger man flere måneder tilbage, er det ifølge cheføkonomen et udtryk for øget aktivitet, når ledigheden som procent ligger stille.

- Køen af ledige har været stort set uændret gennem 2019, og ledighedsprocenten står bomstille. Det er dog langt fra et udtryk for, at det går stille for sig på arbejdsmarkedet, skriver han.

- Tværtimod kommer der flere i arbejde. I 2019 har noget nær 30.000 flere kunne trække i arbejdstøjet, og vi tror på, at endnu flere kommer i arbejde i 2020.

Samtidig med at flere kommer i arbejde, melder nye hænder sig hele tiden i arbejdsstyrken, skriver Jeppe Juul Borre. Mængden af nye hænder og nye arbejdsplader burde stort matche hinanden det kommende år, vurderer han.

Dermed er der ifølge ham udsigt til, at selv om flere kommer i arbejde, vil ledigheden forblive stabil.

/ritzau/