Den samlede ledighed er kun blevet større af coronakrisen, som har sendt flere ud af arbejdsmarkedet.

Men efter en periode med bedring er ledigheden nu på det laveste niveau i flere måneder. Det fremgår af tal fra Beskæftigelsesministeriet.

Ifølge tallene havde 172.870 personer meldt sig ledige tirsdag i denne uge. Det er det laveste siden 31. marts.

Alene siden 1. august er ledigheden faldet med 9635 personer.

Så stort et fald havde cheføkonom Jeppe Juul Borre fra Arbejdernes Landsbank ikke turdet håbe på for bare et par uger siden.

- Men det er nu engang den yderst behagelige overraskelse, som vi nu kan konstatere, hvor vi i stedet havde frygtet et nyt hop i ledigheden og i bedste fald blot håbet på en flad udvikling.

- Selv om vi står i et stort økonomisk tilbageslag, tegner der sig altså nogle positive konturer, hvilket vi skal tillade os at glæde os over, siger Jeppe Juul Borre i en skriftlig kommentar.

