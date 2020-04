Ledigheden faldt onsdag med 695 personer. 46.275 er blevet ledige under coronakrisen, oplyser ministerium.

Onsdag bød på et fald i antallet af personer, der har meldt sig ledige under coronakrisen i Danmark.

Samlet faldt ledigheden med 695 personer. Dermed er antallet af ledige siden 9. marts på 46.275 personer. Det oplyser Beskæftigelsesministeriet.

Antallet af ledige har ligget mere eller mindre stabilt den seneste uge, efter at den steg markant i løbet af marts og starten af april.

Det seneste døgns udvikling dækker over, at der var 1586, som meldte sig ledige onsdag. Det er omkring 50 procent højere end gennemsnittet for onsdag i samme uge de seneste fem år.

Når antallet af ledige samlet set falder, skyldes det, at der onsdag samtidig var 2281, som afmeldte sig som ledige.

Det kan skyldes, at de er startet på job, er startet uddannelse, er gået på barsel, er blevet syge eller en helt femte årsag.

Flere økonomer har påpeget, at det reelle antal ledige kan være større, end de officielle tal viser.

Det skyldes, at en del af dem, der er blevet fyret fra deres job i marts, har opsigelser på en og tre måneder - og derfor først vil indgå i tallene, når den periode er ovre.

Derfor kan der komme et stort antal nye ledige 1. maj og 1. juli.

Hvis man ser på brancher, er det især ansatte på hoteller og restauranter samt transportsektoren, som er blevet hårdt ramt af coronaudbruddet.

/ritzau/