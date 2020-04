Ikke siden september 2017 har den danske bruttoledigheden ligget højere, oplyser Danmarks Statistik.

Coronakrisen har sendt mange ud i arbejdsløshed, og i marts steg bruttoledigheden til det højeste i flere år.

Det oplyser Danmarks Statistik.

Baggrunden er, at den danske bruttoledighed er steget med 13.400 fra februar til marts, og er endt på 117.000 fuldtidspersoner i marts.

Stigningen betyder, at ledighedsprocenten steg med 0,4 procentpoint fra 3,7 procent af arbejdsstyrken i februar til 4,1 procent i marts.

Dermed nåede bruttoledigheden det højeste niveau siden september 2017, skriver Danmarks Statistik i en meddelelse.

Tallene fra Danmarks Statistik viser dog ikke det reelle billede af, hvordan ledigheden ser ud nu og her.

Det skyldes dels, at tallene er omregnet til fuldtidsstillinger. Det betyder, at personer, som eksempelvis er blevet fyret midt i måneden, groft sagt tæller for en halv person.

Samtidig har en del mistet jobbet og har opsigelsesvarsel, hvilket betyder, at de først melder sig ledige, når de søger en ydelse.

Det forklarer Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank.

- Med dagens tal bankes ledigheden flere år tilbage på blot en enkelt måned. Og selv om det er voldsomt i sig selv, så er det altså blot mild læsning, i forhold til det som de kommende måneder kommer til at byde på, siger han.

/ritzau/