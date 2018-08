Ledigheden er på laveste niveau siden februar 2009, oplyser Danmarks Statistik. Flest ledige i Nordjylland.

København. Der er stadig færre arbejdsløse i Danmark.

Fra juni til juli faldt bruttoledigheden med 400 fuldtidspersoner fra 107.700 til 107.300. Ledigheden lå uændret på 3,9 procent, oplyser Danmarks Statistik.

Bruttoledigheden er dermed på det laveste niveau siden februar 2009, oplyser Danmarks Statistik.

- Det betyder, at flere og flere danskere oplever opsvinget på egen krop, skriver Nykredits cheføkonom, Tore Stramer, i en kommentar.

- Det er rigtig godt for de økonomiske udsigter, da stigende beskæftigelse og jobsikkerhed gavner privatforbruget og investeringerne.

Ledigheden er lavest i Nordsjælland og Østsjælland, hvor tre procent er uden job. Mens den er højest i Nordjylland, hvor 4,6 procent er arbejdsløse.

Tallene kommer, efter at regeringen har præsenteret sit udspil til finansloven for næste år.

I den forbindelse gjorde finansminister Kristian Jensen (V) det klart, at regeringen mener, at der fortsat er behov for reformer, der øger udbuddet af arbejdskraft, altså flere hænder på arbejdsmarkedet.

Regeringen har dog ikke konkrete planer om at præsentere den type reformer inden næste valg, da den ikke tror på, at der er flertal for det i Folketinget.

Men ifølge LO bør den lave ledighed ikke ses som tegn på, at Danmark er ved at løbe tør for arbejdskraft.

- Der står historisk mange til rådighed på arbejdsmarkedet i disse år, og i årene frem fortsætter arbejdsstyrken med at stige kraftigt, skriver LO-økonom Mette Hørdum Larsen i en kommentar til tallene:

- Den stigende efterspørgsel efter arbejdskraft bliver altså i meget stor udstrækning dækket af en udvidelse af arbejdsstyrken. Derfor falder ledigheden heller ikke i samme omfang, som beskæftigelsen stiger.

