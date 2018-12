I slutningen af september var 35.800 stillinger i den private sektor ledige. Det er det højeste, der er målt.

Antallet af ledige stillinger på det danske arbejdsmarked er stigende.

Helt præcist steg andelen af ledige stillinger i den private sektor med 3000 til 35.800 fra andet til tredje kvartal.

Det svarer til, at 2,1 procent af samtlige stillinger ikke er besat, og det er den højeste andel i de otte år, Danmarks Statistik har fulgt området.

Hos Dansk Industri kalder underdirektør Steen Nielsen det positivt, at en god udvikling i dansk økonomi skaber behov for at ansætte nye medarbejdere.

På den anden side er han på virksomhedernes vegne bekymret for, at de kan komme til at mangle hænder.

- Det er en ret stor stigning, og det viser, at det er blevet betydeligt sværere for virksomhederne at finde de rigtig medarbejdere.

- Det sker oftere og oftere, at virksomhederne enten må lede meget længe eller helt opgiver at besætte en stilling. Det er 36.000 ledige stillinger et tydeligt bevis på, siger Steen Nielsen.

Han mener, at der skal være et større fokus på at få ledige personer i arbejde og at gøre det lettere at hente udenlandsk arbejdskraft til Danmark.

- Ellers er konsekvensen, at virksomhederne bliver tvunget til at sige nej til ordrer og nye opgaver. Det ender med, at virksomhederne laver mindre, og det går ud over væksten i Danmark, siger Steen Nielsen.

I Arbejderbevægelsens Erhvervsråd mener cheføkonom Erik Bjørsted omvendt, at der er et stykke til en decideret mangel på ansatte.

- Der er helt sikkert blevet mere rift om arbejdskraften, men det ser jeg kun som en god ting, for de gode tider åbner dørene for folk, som ellers traditionelt set har svært ved at få arbejde, siger han.

Han ser ingen overhængende fare for, at økonomien vil brænde sammen.

- Vi har stadig en pæn vækst i arbejdsstyrken, og det kommer til at fortsætte de kommende år.

- Samtidig ser vi ikke de kraftige lønstigninger, som normalt er til stede, når der mangles arbejdskraft, siger han.

Erik Bjørsted mener, at virksomhederne skal gøre en større indsats for at fange de ledige.

- De arbejdsløse har også et ansvar, men det er mindst lige så vigtigt, at virksomhederne slår stillinger op og annoncerer bredt. Vi har tilstrækkelig med arbejdskraft, siger han.

